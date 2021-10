Prefeito de Autazes comemora formatura de PMs que irão compor tropas no interior

Na formatura de soldados da Polícia Militar do Amazonas, ocorrido na segunda-feira, 25, na Arena Amadeu Teixeira, o prefeito de Autazes (a 108 km de Manaus), Andreson Cavalcante (PSC), disse que os municípios do interior e a segurança pública ganham com a formatura dos mais de 400 soldados militares.

O prefeito Andreson Cavalcante falou em nome dos prefeitos do interior e, ao engrandecer o evento, disse que o governo do estado entrega o sonho de muitos anos dos gestores municipais que é o efetivo para as cidades do interior.

“Essa formatura é histórica e eu quero agradecer em nome dos 61 municípios do interior do Amazonas. Há muitos anos não tínhamos uma formatura voltada ao policiamento do interior. O senhor entrega para o interior do estado o sonho de cada gestor, que é o fortalecimento do policiamento, o qual há muitos anos não recebia esse efetivo”, pontuou.

Mais de 400 soldados militares aprovados no concurso de 2011, ingressam no efetivo da Polícia Militar do Amazonas. Grande parte integrará as tropas do interior do estado. São 300 homens e 70 mulheres que entram para reforçar o policiamento nas ruas do Amazonas.

Conterrâneos

Dois filhos de Autazes estão na lista dos mais novos policiais militares do Amazonas, Elisangela Souza e Douglas Gomes.

“Estou feliz duplamente porque o interior do Amazonas vai receber um efetivo que muito vai contribuir para a segurança da população e feliz também em encontrar dois filhos de Autazes. Fizemos questão de vir aqui abraçar esses guerreiros que escolheram como profissão servir o Estado do Amazonas”, destacou Andreson.

