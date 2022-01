Prefeito David Almeida abre vacinação nas escolas da rede municipal nesta segunda-feira

O prefeito de Manaus, David Almeida, abre a vacinação contra a Covid-19 para crianças, na rede municipal de ensino, nesta segunda-feira, 31/1, às 11h, no Centro Integrado Municipal de Ensino (Cime) Viviane Estrela, zona Norte.

Por meio de parceria entre as secretarias municipais de Saúde (Semsa) e Educação (Semed), a vacina será oferecida em quatro unidades educacionais, em caráter temporário, para estudantes de 5 a 11 anos, com comorbidades, e de 6 a 11 anos, sem doenças preexistentes. Além deles, poderão ser vacinadas, nesses locais, as crianças da mesma faixa etária que sejam moradoras do entorno, ainda que não estejam matriculadas em escolas municipais.

O prefeito estará acompanhado da titular da Semsa, Shádia Fraxe, e do titular da Semed, Pauderney Avelino.