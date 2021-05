Prefeito Andreson entrega Cartão Autazes Solidário para famílias de baixa renda

O prefeito de Autazes (a 108 km de Manaus), Andreson Cavalcante (PSC), realizou no último domingo, 1º de maio, a entrega do Cartão Autazes Solidário, no valor de R$ 150,00. Aprovado pela Câmara Municipal, o auxílio vai beneficiar 400 famílias por um período de três meses.

Andreson ressaltou que o auxílio é fundamental para ajudar as famílias de baixa renda, principalmente nesse momento de crise sanitária e econômica, causados pela pandemia do coronavírus.

“Esse valor vai ajudar muitas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e que foram atingidas pela crise causadas pelo Covid-19. Com toda certeza esse recurso vai ajudar a colocar comida na mesa de muitos autazenses e dar esperança de dias melhores”, pontuou.

Na ocasião, foram entregues um monitor cardíaco e um desfibrilador para auxiliar no atendimento do hospital Deodato de Miranda Leão, além de um raio-x portátil, adquirido através de emenda do Deputado Saullo Vianna (PTB), que vai atender pacientes com Covid-19, no centro de referência do município.

O prefeito Andreson Cavalcante e o vice-prefeito, Marcelo Tupinambá (Republicanos), reafirmaram o compromisso em buscar todas as alternativas para minimizar o sofrimento da população, causados pela pandemia do novo coronavírus.

Estiveram presentes no evento, o deputado estadual Dermilson Chagas (Podemos), e o deputado federal Bosco Saraiva (Solidariedade).

*Com informações da assessoria

Comentarios