Prefeito Andreson Cavalcante participa de ação de saúde aos Profissionais da Guarda Civil de Autazes

Preocupado com a saúde dos profissionais da Guarda Civil do município, que fazem parte da linha de frente na luta contra a Covid-19, o prefeito de Autazes (a 108 km), Andreson Cavalcante (PSC), participou nesta terça-feira, 27, de uma ação de saúde realizada pela prefeitura, por meio da secretaria de saúde do município (Semsa) e do Programa Nacional de Imunização (PNI).

O prefeito ressaltou sobre a importância dos cuidados com a saúde e bem estar de todos aqueles que estão na luta contra a Covid-19, e de como a imunização é essencial para a proteção individual.

“Nessa luta contra um inimigo invisível todos os cuidados precisam ser tomados e resguardar as pessoas que estão na linha de frente na luta contra o Covid-19, além de ser um direito é também nosso compromisso”, destacou Cavalcante.

Durante o evento realizado na quadra Juca Siqueira, 90 integrantes da corporação foram imunizados com a vacina contra o Covid-19, além dos demais atendimentos de saúde. “Essas pessoas vêm realizando um trabalho de grande relevância para nossa gente. São profissionais que não medem esforços para servir à comunidade e por isso, merecem também esse cuidado”, pontuou o prefeito.

Andreson busca apoio no IDAM para alavancar setor primário

Buscando alavancar um dos setores que mais gera renda e movimenta a economia em Autazes, o prefeito Andreson Cavalcante, na segunda-feira, 26, cumpriu agenda em Manaus, onde reuniu com o Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM), Valdenor Pontes, e tratou sobre melhorias para o setor.

Na oportunidade, o prefeito falou sobre mecanização agrícola, agroindústria e a instalação de um escritório do órgão na estrada, no km 53.

“Um escritório do órgão na estrada fará muita diferença aos produtores rurais e consequentemente a economia do nosso município, pois o setor primário, como todos sabem é a base da economia e renda na maioria dos municípios do interior. Além disso, tratamos também sobre a cheia que vai afetar os nossos produtores rurais, e precisamos de aquisição de ração, sal mineral, soja, como forma de auxiliar esses produtores, que terão dificuldades com pastagens para seus animais”, justificou.

*Com informações da assessoria

