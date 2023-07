Prédio desaba em Recife e deixa soterrados nos escombros

Parte de um prédio desabou na manhã de sexta-feira (7) no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana de Recife. O Corpo de Bombeiros faz buscas por pessoas soterradas no local.

O edifício que desabou é do Conjunto Beira-Mar, que fica na Rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima.

Após o desabamento, vizinhos se juntaram e começaram a retirar os destroços para procurar soterrados.

O Corpo de Bombeiros informou que, por volta das 6h35, oito viaturas foram enviadas ao local. Segundo a corporação, houve “múltiplas vítimas” e, até o momento, duas mulheres idosas foram resgatadas com vida dos escombros.

A ocorrência segue em andamento. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também está no local e trabalha no resgate das vítimas.

A cidade de Recife está em alerta desde ontem (6) por conta das fortes chuvas que atingem o local. A Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima) informa que “a confluência dos ventos em baixos níveis, favorece a ocorrência de chuvas no litoral do Nordeste, devendo provocar chuvas com intensidade moderada a forte em Pernambuco”.

Os principais pontos de atenção são as regiões de Mata Sul, Região Metropolitana de Recife e Mata Norte.