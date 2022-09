Preço do gás de cozinha varia 32% no país; confira

O preço médio do botijão de 13 kg do GLP (gás liquefeito de petróleo) para o consumidor varia até 32% entre os estados. O valor médio do gás de cozinha no país chegou a R$ 111,91, na última semana entre 4 e 10 de setembro, de acordo com os dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) divulgados nesta segunda-feira (12).

O preço mínimo encontrado na última semana foi de R$ 81,99, na Região Sudeste, e o máximo, de R$ 160,00, no Centro-Oeste. O estado do Rio de Janeiro tem o valor médio mais baixo do país, de R$ 110,59, e Mato Grosso, o mais alto, de R$ 132,92.

A Petrobras reduziu em 4,73% o preço do GLP para as distribuidoras a partir desta terça-feira (13). Com o reajuste, o preço por quilo do GLP passará de R$ 4,23 para R$ 4,03, com o botijão de 13 kg sendo vendido nas distribuidoras por, em média, R$ 52,34, valor R$ 2,60 menor que no mês anterior.

Em agosto, a petroleira já havia diminuído o preço do gás em 5,58%, o que levou o botijão de 13 kg a custar R$ 54,94 nas distribuidoras, uma redução média de R$ 3,27.

Preço médio do botijão de 13 kg do gás de cozinha:

• RIO DE JANEIRO – R$ 100,59

• DISTRITO FEDERAL – R$ 103,37

• PERNAMBUCO – R$ 103,63

• ESPÍRITO SANTO – R$ 106,34

• ALAGOAS – R$ 106,92

• SERGIPE – R$ 107,58

• SÃO PAULO – R$ 109,51

• MATO GROSSO DO SUL – R$ 111,63

• PARAÍBA – R$ 112,36

• PARANÁ – R$ 112,38

• BAHIA – R$ 112,63

• RIO GRANDE DO NORTE – R$ 112,66

• RIO GRANDE DO SUL – R$ 112,92

• MINAS GERAIS – R$ 113,21

• MARANHÃO – R$ 114,65

• CEARÁ – R$ 115,15

• GOIÁS – R$ 116,81

• AMAZONAS – R$ 117,25

• PIAUÍ – R$ 119,09

• PARÁ – R$ 120,53

• SANTA CATARINA – R$ 121,62

• RORAIMA – R$ 121,67

• TOCANTINS – R$ 122,82

• AMAPÁ – R$ 124,00

• ACRE – R$ 127,52

• RONDÔNIA – R$ 132,61

• MATO GROSSO – R$ 132,92

Por R7