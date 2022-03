Pré-inscrições para curso “Cuidadoso” acontecem a partir de 1º/4

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT), em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), darão início às pré-inscrições para o curso de Cuidador de Idoso “Cuidadoso”, no período de 1° a 4/4, ou até o preenchimento da quantidade de vagas para o processo seletivo simplificado. A pré-inscrição acontecerá por meio do site da FDT (doutorthomas.manaus.am.gov.br), a partir das 8h, onde o candidato deverá preencher os dados solicitados e, em seguida, imprimir o comprovante.

Serão ofertadas 120 vagas para o “Cuidadoso”, distribuídas em três turmas de 40 alunos cada. As aulas acontecerão na Galeria dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão, Centro, e as turmas serão divididas em: 3/2022 no turno matutino, das 8h às 12h, 4/2022 no turno vespertino das 13h às 17h, e turma 5/2022 também no turno matutino, das 8h às 12h.

Após a pré-inscrição, os candidatos que constarem na relação deverão comparecer à área externa da FDT (no espaço de lazer), localizada na rua Dr. Thomas, n° 798, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, nos dias 5 e 6/4, nos horários de 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h, para agendamento do dia da entrevista de seleção munidos da seguinte documentação: Comprovante de pré-inscrição, RG (original e cópia), e certificado de conclusão do ensino médio (original e cópia) ou declaração de conclusão do ensino médio (original e cópia).

A coordenadora do curso, Socorro Nunes, explica que para oferecer o “Cuidadoso” é preciso ter atenção para todos os cuidados necessários. “É muito importante que o candidato fique atento ao início das inscrições e faça uma boa leitura do edital, pois as vagas são preenchidas muito rápido. O ‘Cuidadoso’ é um curso completo e que oferece uma oportunidade eficaz de renda fazendo com que a demanda da procura seja grande, por isso muita atenção aos prazos”, disse.

Socorro também salienta que o cuidado com a saúde dos alunos e professores será dobrado: “Um dos nossos critérios de avaliação do candidato será obedecer aos critérios de prevenção contra a Covid-19, ou seja, estar vacinado com as três doses do imunizante, usar máscara durante a entrevista e as aulas presenciais”, ressaltou.

O período das entrevistas de seleção acontecerá juntamente com a avaliação do candidato, por meio do preenchimento de um questionário que inclui questões relativas às expectativas sobre o curso e entendimento prévio sobre o envelhecimento humano. A avaliação e entrevista acontecerão na FDT, também na área externa (espaço de lazer), nos dias 7 e 8/4, em dois horários: das 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h.

A diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho, afirma que o “Cuidadoso” é mais uma forma de levar qualidade de vida e colocar em prática as políticas públicas do prefeito David Almeida voltadas à população idosa de Manaus. “Nossa missão é prover qualidade de vida aos idosos da nossa capital e, com a formação de profissionais nessa área de cuidador em um curso completo como o ‘Cuidadoso’, faz total diferença para que possamos fazer nosso trabalho de maneira eficaz pois o envelhecimento da população e o aumento da sobrevivência de pessoas com redução da capacidade cognitiva física e mental estão requerendo que as Instituições de Longa Permanência dos Idosos, as ILPIs, deixem de fazer parte apenas da rede de assistência social, mas integrem a rede de assistência à saúde”, destacou.

A relação final dos candidatos classificados será divulgada a partir do dia 13/4, nas dependências da FDT, nas redes sociais e no site. A matrícula institucional acontecerá nos dias 18 e 19/4, nos horários de 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h, também na FDT, no Núcleo de Estudos de Pesquisas Sobre o Envelhecimento em Manaus (Nepem). O candidato selecionado deverá pagar uma taxa de R$50,00.

Os documentos necessários para a matrícula são: Ficha de inscrição preenchida e assinada, 2 fotos 3X4 recentes, RG (original e cópia), CPF (original e cópia), comprovante de residência (original e cópia), certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de conclusão do ensino médio (original e cópia) e carteira de vacina da Covid-19 (original e cópia).