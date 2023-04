Pré-Fórum da Fenaj abre discussão sobre a realidade do jornalismo no Brasil

Durante a manhã desta quarta-feira (26/04), o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Amazonas (SJPAM), Wilson Reis, participou da discussão voltada a precarização do profissional em jornalismo no Pré-Fórum da Federação Nacional dos Jornalistas, no 22º Congresso de Ensino em Jornalismo e III Encontro de Jornalismo da Amazônia, no auditório Rio Solimões, na Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Na pauta, com a presença da presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), Samira Castro, que está pela primeira vez no Amazonas, universitários, docentes em comunicação e profissionais, foram discutidas demandas sobre a precarização das relações no trabalho dos jornalistas no estado e melhorias e as ações desenvolvidas pela Fenaj e Sindicatos em defesa do restabelecimento da exigência do diploma em jornalismo, com formação superior e específica para o exercício da profissão.

Wilson Reis afirmou que os oito pontos de pautas das reivindicações dos e das jornalistas entregues no passado aos candidatos ao governo, tem orientado a política de intervenção das entidades. “Os 31 sindicatos e a federação que existem no país, subscrevem aquele documento e foi encaminhado para os candidatos sobre as prioridades da categoria. Temos problemas no exercício, entretanto já temos uma reflexão sobre eles e queremos apontar um caminho e abrir com a sociedade um diálogo consistente, contínuo e permanente com a sociedade. Defendemos a produção jornalística com qualidade, ética, respeitando a pluralidade de ideias existente no país”, destacou.

Entre as pautas prioritárias dos jornalistas brasileiros, já apresentadas ao governo, se encontra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC), atualmente em tramitação na Câmara Federal. A exigência do diploma de jornalismo para exercício da profissão é de suma importância para o presente e futuro da categoria e da sociedade.

A presidenta da Fenaj, Samira Castro, destacou que os assuntos tratados hoje trazem um amplo debate e a presença da entidade nacional dos jornalistas na região amazônica é uma honra. “Discutimos a formação profissional, a atualização da nossa regulamentação e também sobre financiamento do jornalismo, pois também exigimos um jornalismo de qualidade a partir da exigência do diploma, mas também defendemos que o jornalismo tenha meios de sobreviver. Nada mais oportuno do que debater todos esses temas com a comunidade acadêmica, professores e profissionais e para nós é importante que esse debate saia do eixo Rio e São Paulo e ganhe outras regiões”, disse.

Nas oito pautas prioritárias estão temas de relevância para o jornalismo e os jornalistas: Atualização da Regulamentação Profissional dos Jornalistas; Criação do Conselho Federal de Jornalistas – CFJ; Piso Salarial Nacional dos Jornalistas; Regulação das Comunicações e das plataformas digitais; criação do Fundo Nacional de Apoio e Fomento ao Jornalismo; Recuperação da EBC e ampliação do Sistema Público de Comunicação; Revogação das contrarreformas trabalhista e previdenciária.

Convidada para participar do debate, a jornalista profissional, Paula Littaif, disse que é preciso construir uma grande união da classe entorno da PEC do Diploma. “Pois como foi colocado na mesa de debate, são necessários, no mínimo, 308 votos dos deputados para aprovar essa emenda à Constituição Federal, e, só será possível termos a adesão destes deputados, se nós levarmos para sociedade a importância que os profissionais jornalistas têm para a comunicação. O benefício será para toda a sociedade, pois será melhor informadas, não serão pegas de surpresa com fake news, elas não terão uma história escrita sem responsabilidade”, enfatizou.

Litaiff conta ainda que todo material jornalístico, daqui a 100 anos, servirá de pesquisa para futuros profissionais de história, arqueologia, sociologia e filosofia. É pela imensa responsabilidade que o jornalista tem com a qualidade da notícia e a sociedade que ele precisa dessa formação junto as instituições de ensino superior.