Pré-candidatura de Sinésio a prefeito é contestada na Executiva Nacional do PT

Ainda não está definido quem será o candidato a prefeito de Manaus pelo PT. Isso porque A pré-candidatura do deputado estadual e presidente do PT-AM, Sinésio Campos, virou alvo de contestação no Diretório Nacional e deve ser analisada pela Executiva Nacional do PT nos próximos dias. As informações são do Blog da Rosiene Carvalho.

Sinésio foi escolhido, em votação de segundo turno, por maioria de votos, no Diretório Municipal do PT, como o pré-candidato do partido à Prefeitura de Manaus. A escolha ocorreu no dia 27 de maio. Disputavam a vaga de pré-candidato do PT, Sinésio, José Ricardo e o vereador Sassá.

Com o resultado, o candidato da esquerda com melhor desempenho nas pesquisas de intenção de votos até agora, José Ricardo, fica de fora das urnas.

Delegados do diretório municipal do PT, em Manaus, que apoiavam José Ricardo se retiraram da votação de segundo turno, após anúncio de apoio do vereador Sassá a Sinésio Campos. A transferência de votos de Sassá para Sinésio consolidou a vitória do deputado estadual na disputa interna.

Para os aliados de José Ricardo, o segundo turno para escolha do pré-candidato do PT deveria ser precedido por nova rodada de conversas e tentativas de união interna.

Já representantes das tendências internas que não apoiam José Ricardo avaliam que, neste momento, é difícil reverter voto pelo clima interno que o grupo do deputado federal criou com os demais membros do partido.

Na sexta-feita, 29, os aliados de José Ricardo entraram com um recurso no diretório nacional do partido apresentando argumentos para invalidar a escolha do diretório municipal.

Nesta segunda-feira, os membros da Executiva Nacional do partido receberam um comunicado sobre este recurso. Em resumo, o pedido principal é que a direção nacional do partido avoque “a responsabilidade de decidir sobre o estabelecimento de pré-candidato à Prefeitura de Manaus”.

Em outras ocasiões, ao longo de 2019 e 2020, o nome de José Ricardo era tratado entre as prioridades do partido nas pré-candidaturas das capitias.

Ainda nesta terça, durante a reunião virtual do Diretório Nacional do PT, a presidente do PT, Gleise Hoffmman foi comunicada que havia um recurso de Manaus para análise.

A presidente disse que o recurso será analisado na próxima reunião prevista para ocorrer na segunda-feira, dia 8, mas com a possibilidade de ser adiantada para sexta-feira, dia 5.

FONTE: TODA HORA

