Prazo para renovar CNHs vencidas em janeiro e fevereiro deste ano termina na quarta-feira (30/11)

MANAUS — O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) alerta os condutores que tiveram a Carteira de Habilitação (CNH) vencida nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, mas que não renovaram o documento por conta da pandemia de Covid-19, que o prazo para efetuar o procedimento termina na quarta-feira (30/11). Cerca de 27 mil pessoas ainda não renovaram a habilitação no estado.

O Detran Amazonas também informa que, em dezembro, finda o prazo para a renovação de habilitações vencidas em março e abril. Quase 24 mil condutores estão nessa situação.

A prorrogação do prazo de renovação da CNH foi autorizada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em janeiro deste ano e também engloba o documento vencido nos demais meses deste ano.

Por exemplo, CNHs vencidas em maio podem ser renovadas até janeiro de 2023. As vencidas em junho, até fevereiro do ano que vem, e assim sucessivamente, até agosto de 2023, quando podem ser renovadas as habilitações vencidas em dezembro deste ano.

Multa

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir com CNH vencida é considerado infração gravíssima e enseja multa de R$ 293,47.

A renovação de CNH pode ser iniciada pelo site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br) e concluída presencialmente, após a realização de exames médicos e captura de imagem e biometria.