Prazo para entrega do IR é prorrogado até 31 de maio

Os contribuintes ganharam mais tempo para acertar as contas com o Leão. A Receita Federal prorrogou para 31 de maio o prazo de entrega da declaração do IR (Imposto de Renda). A resolução com as novas datas foi publicada nesta terça-feira no DOU (Diário Oficial da União).

A entrega da declaração do IR começou em 7 de março. Quem não cumprir o prazo deverá pagar multa de 1% ao mês sobre o valor do Imposto de Renda devido. Mais de 34 milhões de contribuintes que receberam, ao longo do ano passado, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 precisam entregar a declaração.

Ela pode ser enviada via computador, no endereço gov.br/receitafederal, ou por tablets e smartphones, acessando o aplicativo “Meu Imposto de Renda”.

Restituição

As restituições do Imposto de Renda deste ano serão em cinco lotes. Os pagamentos começam em 31 de maio, o primeiro lote, seguindo a ordem de prioridade estabelecida em lei, e vão até 30 de setembro, quando será pago o quinto lote. Os contribuintes que enviarem a declaração primeiro receberão a restituição também nos primeiros lotes.

Neste ano, o contribuinte pode informar sua chave Pix para recebimento da restituição. No entanto, essa chave precisa ser, necessariamente, o CPF da pessoa. Número de celular, email e chaves aleatórias não serão aceitos.

A opção de crédito em conta-corrente e poupança segue valendo. Quem tem imposto a pagar poderá parcelar o acerto em até oito vezes, e o pagamento também poderá ser feito via Pix.

Fonte: R7