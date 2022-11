Prazo para a atualização do Cadastro Único encerra nesta sexta (11)

A Prefeitura de Manaus informa que o prazo para atualizar os dados do Cadastro Único encerra nesta sexta-feira, 11/11, após ter sido prorrogado, pela segunda vez, em mais 30 dias pelo Ministério da Cidadania. A medida é obrigatória para as famílias que tenham realizado a última atualização dos dados nos anos 2016 e 2017. Com o fim do prazo, as famílias que não atualizaram os dados passarão a ter os benefícios, como o Auxílio Brasil, suspensos.

Pelo menos 12 mil famílias ainda não atualizaram os dados. Desse total, a metade recebe algum tipo de benefício socioassistencial e será diretamente impactada com o fim do prazo.

Os beneficiários podem comparecer a um dos 20 Centros de Referência de Assistência Social (Cras); as duas subcentrais do Cadastro Único, localizadas no Shopping Phelippe Daou e na galeria popular Espírito Santo; ou a Central do Cadastro Único, localizada na sede da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), responsável pelo gerenciamento das unidades. Os espaços funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Atualmente, Manaus tem aproximadamente 400 mil famílias inseridas no Cadastro Único. Desse total, mais de 250 mil famílias recebem o Auxílio Brasil. Ainda não foi definida a data de bloqueio para os cadastros das famílias que realizaram a última atualização nos anos 2018, 2019 ou 2020.