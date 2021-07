Prazo de inscrição para o Enem 2021 termina nesta quarta-feira

Estudantes que pretendem fazer o Enem 2021 têm até as 23h59 desta quarta-feira, 14, para se inscreverem no site oficial do Inep. A avaliação é a principal porta de entrada para o ensino universitário no País e será aplicada nos dias 21 e 28 de novembro.

As inscrições para o Enem 2021 podem ser feitas clicando aqui. De acordo com o Ministério da Educação, poderá fazer a versão online da prova alunos que já concluíram o ensino médio ou têm previsão de concluí-lo ainda este ano. Quem deseja realizar a prova apenas para a autoavaliação ou como “treineiro”, a aplicação será obrigatoriamente na modalidade impressa.

O MEC frisa ainda que o aluno deve se inscrever mesmo se não tiver conseguido a isenção da taxa de inscrição (R$ 85), que pode ser paga até a próxima segunda-feira, 19. O boleto pode ser gerado na Página do Participante, onde também é necessário indicar o município e unidade federativa em que pretende realizar a prova.

Para realizar a inscrição, o aluno precisa estar cadastrado no site do governo federal. O cadastro pode ser criado clicando aqui. Para este ano, o MEC afirma que tanto a versão impressa quanto a digital terão o mesmo conteúdo para as quatro áreas de conhecimento (linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias), tema da redação e serão aplicadas nos mesmos dias, 21 e 28 de novembro.

As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Elas também são aceitas em mais de 50 instituições de ensino superior em Portugal.

Acessibilidade

O Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) deste ano terá recursos de acessibilidade para os alunos que pedirem atendimento especializado, como prova ampliada ou superampliada. O MEC também permitirá o uso de materiais próprios para a versão online, além de tradutor-intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), tempo adicional e salas acessíveis. Os recursos também estarão disponíveis na versão impressa.

Para requisitar o atendimento especializado, o aluno precisa se encaixar em uma das condições descritas no edital e ter documento comprovatório. Confira a lista abaixo, conforme descrição do MEC:

Pessoas com baixa visão

Cegueira

Visão monocular

Deficiência física

Deficiência auditiva

Surdez

Deficiência intelectual (mental)

Surdocegueira

Dislexia

Déficit de atenção

Transtorno do espectro autista

Discalculia

Gestantes

Lactantes

Idosos

Pessoas com outra condição específica

