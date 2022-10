Prazo de inscrição do edital ‘Manaus Faz Cultura’ é prorrogado

A Prefeitura de Manaus prorroga até o dia 9 de outubro o prazo de inscrições do edital Manaus Faz Cultura, do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), órgão consultivo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). O link de inscrições dos projetos continua no endereço https://forms.gle/qEPscJVbqoq4J7Yf7.

O adiamento foi feito por meio de Aviso de Prorrogação de Prazo, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), desta sexta-feira, 30/9, pelo Concultura. A decisão atende a solicitação da classe artística, em razão do período eleitoral. O Edital n° 002/2022, do programa Manaus Faz Cultura, objetiva selecionar até 60 proponentes que apresentem projetos de formação cultural para a população da cidade de Manaus, para execução do programa, em regime de mútua cooperação.

A comissão de seleção do edital vai escolher 60 projetos de proponentes, com valor individual de R$ 20 mil. O programa vai injetar este ano na economia criativa R$ 1,2 milhão, um avanço em relação a 2021, que foi de R$ 900 mil.

O presidente do Concultura, Tenório Telles, justifica a prorrogação considerando o período eleitoral, em que muitos artistas atuam profissionalmente. Na ocasião, ele reiterou a importância do projeto. “Trata-se de uma ação de alcance social, pois beneficiará artistas e a população de várias zonas da cidade”.

Os projetos devem ser destinados à formação em produção artístico-cultural e serão gratuitos para a população, em formato de oficinas, ciclos de palestras, cursos, encontros de formação artística, vivências, workshops e colóquios, e devem possuir no mínimo duas turmas por projeto.

“Este ano foi ampliado o número de oficinas para 60 e no ano passado foram 45, propiciando mais projetos por segmento, atendendo à solicitação dos conselheiros”, explicou Telles.

Com o novo formato, a divisão de projetos a serem contemplados por segmento será: Artes Visuais (8), Audiovisual (8), Cultura Étnica (7), Cultura Popular (7), Dança (8), Literatura (7), Música (8), Teatro e Circo (7).

O alcance social do programa em 2021 foi de mais de 2,7 mil pessoas capacitadas, gerando 180 empregos diretos.

Novo calendário

A prorrogação estabelece também novos prazos de avaliação e publicação dos resultados, conforme a descrição: Análise das propostas, de 10 a 24/10; Análise de documentação, de 25 a 31/10; Publicação do Resultado Preliminar, 1º/11; Prazo para apresentação dos recursos, de 3 a 09/11; Prazo para análise dos recursos, de 10 a 18/11; e Publicação do resultado final, no dia 21/11.

Assessoria