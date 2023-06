Praça Vermelha é interditada após mercenários tomarem cidade russa

A segurança foi reforçada no centro de Moscou neste sábado (24) depois que os combatentes do grupo Wagner tomaram a cidade de Rostov, no sul da Rússia, e avançaram em direção à capital do país.

As medidas de proteção foram intensificadas em prédios do governo, instalações de transporte e outros locais importantes da capital russa, o que ocasionou a interdição da praça Vermelha.

Com a ofensiva, as pessoas que circulam pela capital russa observam o Kremlin cercado por veículos militares e tapumes de proteção, com diversos agentes policiais ao redor dos prédios da administração presidencial.

Horas antes, as autoridades russas haviam acusado o chefe da milícia privada Wagner de organizar um motim armado, depois que ele prometeu vingar o que alegou ter sido a morte de 2.000 de seus combatentes pelo Exército russo.