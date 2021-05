Praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de Manaus, começa a receber revitalização

A praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de Manaus, é mais um espaço público que passa por revitalização pela Prefeitura de Manaus. Os trabalhos de paisagismo, lavagem, pintura e limpeza foram iniciados nesta sexta-feira, dia 30, pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

A revitalização da praça faz parte das ações que vêm sendo realizadas pelo Executivo municipal, que tem por finalidade proporcionar conservação e melhorias dos espaços públicos na cidade.

“Esse trabalho é um resgate da memória da nossa cidade. Essa praça é linda, e precisa ser bem cuidada. E estamos aqui fazendo a nossa parte, dentro das orientações do prefeito David Almeida, que recentemente inaugurou um memorial indígena neste espaço, valorizando as nossas raízes”, observou o secretário de Limpeza Urbana, Sabá Reis, que também ressaltou o trabalho em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), de fazer um resgate ao centro histórico da cidade.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, destacou que a ação integrada entre as secretarias valoriza um dos pontos turísticos mais bonitos de Manaus, fortalecendo o turismo no local. “A gestão do prefeito David Almeida aposta no resgate histórico e cultural de Manaus, com resultados que beneficiam diretamente a população, que frequenta e mora no entorno da praça. Além disso, a ideia é que o espaço seja um lugar de encontro, descanso, conforto, segurança, contemplação e acessibilidade aos usuários”, concluiu Oliveira.

*Com informações da assessoria

