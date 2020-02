Praça do Consumidor realiza mais de 1,1 mil atendimentos no Alvorada 2

A 12ª edição da Praça do Consumidor contabilizou mais de 1,1 mil atendimentos ao público, na manhã deste sábado (15). A ação, promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/Aleam), aconteceu na Escola Municipal Cândido Honório, bairro Alvorada 2, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Dos mais de 15 serviços ofertados, a emissão de carteira de identidade, 1ª e 2ª vias; cadastro de emprego e negociação de dívidas com concessionárias e operadoras foram os mais procurados pelo público.

Na avaliação do presidente da CDC/Aleam, deputado estadual João Luiz (Republicanos), o número de pessoas atendidas reflete a importância de se investir, cada vez mais, em ações e políticas que aproximem a população do Poder Público.

“Projetos como a Praça do Consumidor, que já está na 12ª edição, aproximam a população do poder público e garantem acesso aos serviços ofertados pelas instituições e órgãos estadual e municipal, com a comodidade de não sair do bairro, promovendo, também, mais qualidade de vida a essas pessoas”, destacou João Luiz. A ação reuniu, em um único local, órgãos do Estado, Município, instituições e empresas prestadoras de serviços.

O parlamentar ressaltou, ainda, as parcerias envolvidas na ação. “Costumo dizer que ninguém faz nada sozinho, por isso as parcerias são tão importantes para a obtenção de resultados eficazes”, afirmou o presidente da CDC/Aleam, ao agradecer as equipes da Defensoria Pública do Estado (DPE/AM), Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Correios, Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejusc) e das secretarias municipais de Finança e Tecnologia da Informação (Semef), da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi/Sine) pelo profissionalismo e compromisso com o povo.

“São profissionais que abriram mão do dia de folga para contribuir com o nosso trabalho e atender às demandas da população”, completou João Luiz.

A Praça do Consumidor ofertou serviços de atendimento ao consumidor, com registro de reclamações, negociação de dívidas e contestação de faturamento; assistência jurídica gratuita; consulta ao SPC; cadastro Positivo e de Empregos; cadastro de benefícios de assistência social; agendamento para emissão da carteira de trabalho; expedição da 2ª via da carteira de identidade; orientação, parcelamento e negociação de IPTU; expedição de CPF (serviço cobrado) e atendimentos estéticos e na área de saúde.

Próxima edição

No mês de março, a Praça do Consumidor será realizada no município de Careiro da Várzea (a 28 quilômetros de Manaus). De acordo com João Luiz, seguindo o cronograma da CDC/Aleam para 2020, a ação será ampliada para cidades além da Região Metropolitana de Manaus. “Iranduba, Rio Preto da Eva e Itacoatiara vão receber a ação, que também irá contemplar municípios mais distantes como Humaitá e Benjamim Constant”, concluiu.

Comentarios