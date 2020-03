Pouso de avião da Iberia foi impedido no Equador

A prefeita da cidade de Guayaquil, Cynthia Viteri, no Sudoeste do Equador, ordenou que veículos bloqueassem a pista de aterrissagem do aeroporto para impedir o pouso de um avião da companhia aérea espanhola Iberia, diante da pandemia do novo coronavírus, nesta quarta-feira. A aeronave levava apenas a tripulação e tinha como objetivo repatriar espanhóis de volta ao país deles. A aterrissagem acabou sendo feita sem problemas na capital Quito, a aproximadamente 420 quilômetros de distância.

“Senhores, sim, assumo a responsabilidade de ter mandado os veículos do município de Guayaquil para impedir que o avião de Iberia aterrissasse aqui com onze passageiros de Madri para que ficassem em Guayaquil, foco da infecção, em risco”, afirmou ela em vídeo.

A Procuradoria do Equador abriu uma investigação sobre o caso ocorrido no aeroporto internacional José Joaquín de Olmedo.

O ministério de Transporte e Obras Públicas indicou que é permitida a entrada no país de aviões sem passageiros para buscar estrangeiros e rejeitou a ação da prefeitura de Guayaquil. No entanto, a prefeita de Guayaquil argumentou que tomou a medida porque a província de Guayas está “isolada” do resto do país por concentrar o maior número de contagiados.

No Equador, houve três mortes em decorrência da Covid-19 e quase 200 casos confirmados. Todos os voos estão proibidos desde segunda-feira. Como Guayas foi a mais atingida pelo vírus, as autoridades endureceram as medidas na quarta-feira para essa província, ao proibir a entrada e saída de pessoas, com exceção para transportes de alimentos e medicamentos.

Fonte: EXTRA

