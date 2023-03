Posto de combustível fluvial ‘Pontão’ é apreendido em Parintins por venda irregular de combustíveis

PARINTINS — Agentes que atuam na operação Hórus/Fronteira Mais Segura apreenderam, nesta sexta-feira (10/3), um posto de combustível fluvial “Pontão”, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Durante a abordagem, a polícia identificou que o responsável estava atuando em desacordo com as exigências estabelecidas pelos órgãos reguladores e em local irregular. Um homem de 52 anos foi detido.

O flagrante ocorreu durante patrulhamento fluvial, na orla do bairro União. Durante a abordagem, o responsável apresentou uma licença de operação vencida desde 2019. Ele estava funcionando com cópia do protocolo de renovação de licença de maio do ano passado. Além disso, o Pontão foi encontrado realizando a atividade em localidade distante de onde havia obtido licença para o funcionamento.

O Pontão foi apreendido. Foram apreendidos, ainda, 10 mil litros de óleo diesel e oito mil litros de gasolina. Os danos causados ao evento irregular foram orçados em cerca de R$ 715 mil.

O homem responsável pelo Pontão foi encaminhado a 3ª Delegacia Regional do município de Parintins, para que fossem realizados os procedimentos legais cabíveis.