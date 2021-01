Posse de David Almeida e vereadores acontece na CMM

Nesta sexta-feira (1º), por volta das 14h30, o Plenário Adriano Jorge da da Câmara Municipal de Manaus (CMM) foi palco da posse de David Almeida (Avante) como prefeito de Manaus (AM). Além dele, 41 vereadores assumiram também seus cargo. O acesso foi restrito apenas aos empossados, com direito a levarem somente um convidado. As autoridades convidadas participaram de forma virtual.

O evento estava agendado para acontecer no Teatro Amazonas, mas devido às recomendações das autoridades sanitárias para evitar a aglomeração e proliferação do novo coronavírus foi transferido para a CMM.

Após seu pronunciamento ao legislativo municipal, David Almeida seguiu para a sede da Prefeitura de Manaus, no bairro Compensa, zona Oeste, para receber a Chave da Cidade de Arthur Virgílio Neto.

