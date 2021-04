Pós-Covid: fisioterapeutas do Programa Melhor em Casa recebem capacitação

Os fisioterapeutas do Programa Melhor em Casa receberam capacitação por meio da palestra ‘Fisioterapia Pós-Covid-19: reabilitação domiciliar’. A partir da parceria federal com o governo estadual, dezenas de pessoas que venceram a Covid-19 estão sendo assistidas por profissionais do Programa em suas casas no processo de reabilitação.

Além de atender cerca de 400 pacientes crônicos, atualmente também oferece serviços a pessoas durante pós-Covid. Entre os serviços oferecidos estão os de fisioterapia respiratória e motora, adaptação à ventilação mecânica, drenagem postural, oxigenoterapia e higiene brônquica.

A coordenadora do Programa, Semira Torres, explica a necessidade dessa capacitação profissional, principalmente nesse momento de pandemia.

“Hoje foi a segunda e última fase, onde eles foram capacitados para utilizar esses equipamentos de média e alta complexidade que os pacientes fazem uso em domicílio. Isso vai facilitar muito e para eles esse conhecimento é fundamental, então isso vai gerar um conforto e uma segurança para o nosso paciente”, enfatizou a coordenadora.

O serviço de atenção domiciliar conta com nove equipes multiprofissionais de atenção domiciliar e três equipes multiprofissionais de apoio, com bases espalhadas em hospitais de todas as zonas da cidade.

Comentarios