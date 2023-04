Porto de Manaus é o primeiro do Brasil a ter certificação de sustentabilidade

A região amazônica tem o primeiro porto do Brasil a obter reconhecimento da certificação de sustentabilidade AQUA (Alta Qualidade Ambiental), emitida pela Fundação Vanzolini. O certificado foi entregue durante o Norte Export, principal evento do setor logístico hidroviário da região Norte do Brasil, realizado em 03 e 04 de abril em Manaus, e que tem o Super Terminais como porto anfitrião.

Para a certificação, o Super Terminais passou por uma auditoria rigorosa, em que foi possível demonstrar o seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e com os princípios ESG. Das 15 categorias usadas para certificação da AQUA Portos, o Super Terminais obteve nível considerado como “melhores práticas” em oito.

“Estamos muito felizes com essa certificação. Ela mostra que nossas práticas estão de acordo com as demandas mundiais relacionadas a preservação do meio ambiente. Ser o primeiro porto brasileiro a receber essa certificação estando no Amazonas é ainda mais importante, pois estamos em uma região estratégica, que está no centro dos debates globais sobre o meio ambiente”, afirma Marcello Di Gregorio, diretor do Super Terminais.

Para obter os resultados em desempenho ambiental e sustentabilidade, o Super Terminais aplicou medidas que são revertidas na preservação do bioma amazônico. Entre elas, a companhia desenvolve um rigoroso programa de gestão que avalia de forma constante o gerenciamento de resíduos e de efluentes, a educação ambiental, o controle de vetores, a limpeza dos reservatórios, o monitoramento e controle de ruídos, a contingência de saúde, o gerenciamento de riscos, de emergência individual e de cargas perigosas.

Qualidade da água

Segundo o professor do curso de Gestão de Operações Portuárias, da Fundação Vanzolini e do Centro de Inovação em Logística e Infraestrutura Portuária (Cilip-USP), João Ferreira Netto, o terminal portuário comprovou, por meio de estudos da qualidade da água, que sua operação não afeta a fauna e flora aquática do Rio Negro. “O Super Terminais possui uma estação de tratamento de efluentes orgânicos que despeja no rio água limpa, 100% tratada. Essas e outras medidas de gestão ambiental fazem com que sejam um dos mais avançados na proteção do bioma amazônico”, afirma.

Para evitar possíveis desastres ambientais, o Super Terminais possui planos de contenção para acidentes, como possíveis vazamentos de óleo dos navios. Para isso, o porto constituiu uma brigada própria e contratos com empresas especializadas e treinadas para prever ou conter com eficácia e rapidez eventuais vazamentos em caso de acidentes. Os protocolos de segurança do terminal estão em plena aderência com os pré-requisitos de legislação da Organização Marítima Internacional (OMI IMO).

Outro fator importante na redução de danos ambientais é que o Super Terminais não oferece às embarcações que atracam em suas instalações os serviços de limpeza de cascos, do convés ou a opção de descarte de efluentes e resíduos no local. Essa medida evita possíveis impactos na qualidade da água do rio, o que é importante para a preservação do meio ambiente.

Entre as soluções de sustentabilidade, destaque para o uso de energia renovável, por meio da utilização de veículos e guindastes elétricos. “Além disso, o Super Terminais se comprometeu a investir no uso de energia limpa nas áreas de armazéns e de iluminação para o prédio administrativo por meio de um projeto de iluminação fotovoltaica, além de buscar processos de melhoria contínua para ampliar a segurança dos funcionários”, afirma Thayane Lima, supervisora de RH do Super Terminais.

O controle de emissões de gases poluentes, responsáveis pelo efeito estufa, é também um item de grande importância para os gestores do porto. Umas das ações foi realizar a melhor organização para a recepção dos caminhões, para que não fiquem ligados em fila, emitindo gases, enquanto aguardam para carregar ou descarregar.

Vantagem natural

Na altura do Rio Negro, onde está localizado o porto, há uma profundidade de 35 m na seca e de 50 m na cheia. Essa característica natural favorece a sustentabilidade, segundo a AQUA, pois evita a necessidade do processo de dragagem do solo para a contenção do nível do calado, algo que em outros portos gera grande impacto ambiental.

Entenda os critérios da certificação

O Referencial de Certificação AQUA – Instalações Portuárias inclui requisitos de um sistema de gestão de portos – SGP e critérios e indicadores de desempenho ambiental e de qualidade de vida para a avaliação desse tipo de construção.

Os indicadores de desempenho da Qualidade Ambiental para Instalações Portuárias (QAIP) se estruturam em 15 categorias (conjuntos de exigências), agrupadas em três temas: Vida Social e Econômica, Qualidade de Vida e Meio Ambiente e ao todo engloba mais de 300 itens a serem avaliados. Entre eles, aspectos como “O porto e seu entorno”, “Segurança Patrimonial”, “Canteiro de Obras”, “Resíduos”, “Ambientes Naturais e Ecossistemas”.

A visão holística da certificação não estabelece exigência de soluções preconcebidas de projeto ou de materiais, mas os critérios de desempenho estabelecidos nas 15 categorias exigem a demonstração e comprovação que, desde as fases iniciais de planejamento e projeto, foram adotadas medidas ambientais para assegurar, por exemplo, que não haja impacto na atividade pesqueira; na qualidade do ar e da água, seja para trabalhadores ou para atividades recreativas ao redor; que sejam minimizados os impactos ambientais, como ruído e vibração; que reduzam os riscos operacionais e de segurança portuária; e que garantam a expansão do porto de forma sustentável, entre outras medidas.