Portais certificados recebem o Selo de Jornalismo Profissional nesta quinta

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas – SJPAM entrega amanhã, dia 17/11, o Selo de Jornalismo Profissional aos primeiros portais certificados.

O SJPAM ao credenciar com o Selo de Jornalismo Profissional os novos portais para o exercício da atividade jornalística, com base na ética e qualidade dos conteúdos, terá dos veículos de notícias o compromisso no combate à fake news e a desinformação.

A cerimônia acontecerá no Centro Universitário Fametro e, estará aberta a participação de representantes de entidades e instituições da sociedade, estudantes e profissionais de jornalismo.

SERVIÇO

Assunto: Entrega do Selo de Jornalismo Profissional aos Portais de Notícias no Amazonas.

Local: Centro Universitário Fametro, Unidade III, Avenida Constantino Nery, 1937

Chapada, Manaus, AM.

Data: Quinta, 17 de novembro, às 19h.

Contato: (92) 3234- 9977/ 99186-0465