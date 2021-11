Porta de carro forte se abre e cobre de dinheiro estrada nos EUA

Uma rodovia ficou coberta de dinheiro nos Estados Unidos na sexta-feira (19) após a porta de um carro forte se abrir e sacos com notas de dólar se espalharem pela pista. As informações são do G1.

A “chuva de dinheiro” aconteceu em San Diego, na Califórnia, na Interstate 5 — uma importante rodovia da Costa Oeste, que vai da fronteira com o México até o Canadá e liga Los Angeles a Seattle.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que a rodovia chegou a ser completamente bloqueada nos dois sentidos e diversas pessoas pararam seus carros para recolher as notas de dólar do chão.

Nas imagens é possível ver algumas correndo de felicidade com o dinheiro nas mãos e outras jogando as cédulas para o ar.

Ao menos duas pessoas foram detidas pela polícia, mostram imagens de TVs locais.

Autoridades pedem devolução do dinheiro

A Patrulha Rodoviária da Califórnia (CHP, na sigla em inglês) disse à imprensa local que uma porta do veículo blindado se abriu e sacos de dinheiro caíram na rodovia e se abriram.

“Estamos trabalhando com o FBI agora”, disse um porta-voz da polícia à emissora local News 8. “Se você pegou algum dinheiro, sugiro que você o entregue ao escritório da CHP imediatamente porque temos muitas evidências”.

Procurado pela imprensa local, o FBI de San Diego disse que está trabalhando junto à polícia rodoviária e orientou as pessoas que “devolvam todo o dinheiro à CHP”.

Um policial da CHP afirmou ao jornal “San Diego Union-Tribune” que qualquer pessoa que pegou o dinheiro “pode enfrentar acusações”. “Se um monte de TVs caírem de um caminhão na rodovia você não pode simplesmente pegar as TVs”.

Polícia divulga foto de suspeitos

O policial rodoviário disse também ao jornal que “cerca de uma dúzia de pessoas” já tinham devolvido o dinheiro roubado: “As pessoas estão trazendo muito [dinheiro]. As pessoas pegaram muito dinheiro”.

A polícia não informou quanto dinheiro caiu do carro forte nem quanto foi levado, e a empresa responsável pelo transporte não quis se pronunciar. Em um comunicado divulgado à noite, a CHP agradeceu àqueles que já haviam devolvido o dinheiro e fez um alerta aos demais:

“Várias fotos e vídeos foram postados nas redes sociais e capturaram rostos e placas de veículos na cena do incidente. A CHP está trabalhando com o FBI para identificar aqueles que participaram do roubo de dinheiro”, afirmou a Polícia Rodoviária da Califórnia.

A CHP divulgou 16 fotos e frames de vídeos mostrando algumas das pessoas pegaram o dinheiro da rodovia e disse que elas “são encorajados a entregar o dinheiro dentro de 48 horas para evitar possíveis acusações criminais”.

Comentarios