Porco provoca incêndio após defecar baterias que havia engolido

Uma fazenda em North Yorkshire, na Inglaterra, teve um princípio de incêndio causado pelas fezes de um porco que engoliu um pedômetro , objeto utilizado para medir passos. Segundo o Corpo de Bombeiros , quando o animal defecou, as baterias do pedômetro reagiram junto ao feno seco e aos excrementos, causando uma combustão.

De acordo com o dono da fazenda, os porcos usavam o pedômetro para provar a eventuais fiscalizações que os seus animais são mantidos em condições naturais, com liberdade de movimentação.

“Os bombeiros de Tadcaster e Knaresbororough atenderam a um chamado de incêndio em quatro chiqueiros perto de Bramhan. Nenhum porco ficou ferido. A causa do incêndio foi atribuída a um pedômetro alimentado por bateria e transportado por um dos porcos, que foi comido pelo outro”, explicou o Corpo de Bombeiros de North Yorkshire em publicação no Twitter.

A área atingida foi de 75 metros quadrados. Apenas os chiqueiros foram atingidos, sem nenhum dano às outras partes da propriedade.

