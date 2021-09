Por lesão no joelho, Messi desfalca o PSG no Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain vai duelar com o Metz nesta quarta-feira, 22, às 16h, pela sétima rodada do Campeonato Francês. O time de Maurício Pochettino terá o desfalque do astro Lionel Messi na partida.

Segundo anunciou o PSG nesta terça, Messi teve uma lesão óssea detectada no joelho esquerdo após realizar um ressonância magnética pela manhã. O argentino sofreu um pancada na mesma região no confronto com o Lyon, no último domingo, 19.

“Lionel Messi, após o golpe recebido no joelho esquerdo, fez uma ressonância magnética esta manhã que confirma os sinais de contusão óssea, um novo exame será realizado em 48 horas”, comunicou o clube.

Messi atuou em três partidas pelo PSG até o momento. O craque estreou contra o Reims, ainda antes da Data Fifa de setembro, vindo do banco. Depois, atuou os 90 minutos contra o Club Brugge na Liga dos Campeões. Por fim, no fim de semana, contra o Lyon, começou como titular e foi substituído aos 30 do segundo tempo. As informações são do Gazeta Esportiva.

