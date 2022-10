População desaprova transferência da rodoviária de Manaus da zona Centro-Sul para a Norte

Quase 100% da população desaprovou a transferência da rodoviária de Manaus da zona Centro-Sul para a Norte, divulgou o deputado estadual Sinésio Campos (PT), na manhã desta quarta-feira (5), durante seu pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

O levantamento foi feito pela Defensoria Pública, após audiência realizada por Sinésio, em 11 de agosto deste ano, com trabalhadores e usuários da própria rodoviária.

Para Sinésio, houve falta de planejamento e gasto de dinheiro público, em algo que o povo não utilizará. “Quando Arthur Neto foi prefeito, gastou R$ 16 milhões para a construção de um novo terminal de integração, o T6 e, recentemente, tanto a prefeitura quanto o Estado firmaram um convênio de mais de R$ 13 milhões para adaptação do T6 como a nova rodoviária. Ou seja, não houve planejamento e nem escuta à sociedade”.

“Todo esse dinheiro poderia ter sido investido na rodoviária que já existe e está abandonada”, complementou Sinésio Campos.

A pesquisa ouviu a opinião de taxistas, mototaxistas e funcionários de empresas de transporte da rodoviária, sendo 92,5% contrários à transferência. Os comerciantes e demais trabalhadores da rodoviária se posicionaram 100% contra a transferência e 58,6% dos usuários do transporte rodoviário também desaprovaram a ideia.

Acordo Milionário

Após realização de convênio (20.06.2022), entre governo do Amazonas e prefeitura, a rodoviária seria transferida da Avenida Djalma Batista, bairro Flores, zona Centro-Sul, para o Terminal 6, bairro Lago Azul, zona Norte. O valor total do investimento é de R$ 13,7 milhões, sendo R$ 13,1 milhões fornecidos pelo governo do Estado e R$ 548,5 mil fornecidos pela prefeitura.

Desvantagens da transferência

– A nova rodoviária ficaria em zona perigosa e isolada da cidade;

– Seria distante da zona central da cidade, dificultando o acesso de condutores e passageiros;

– As empresas de transporte possuem garagens nas proximidades da rodoviária atual, o que dificultaria sua transferência para outro bairro;

– A transferência da rodoviária para outra localidade implica em maiores custos com o deslocamento para os passageiros, além de aumentar o tempo de viagem para alguns destinos.

A infraestrutura da atual rodoviária é insatisfatória e prejudica a qualidade dos serviços de transporte prestados na região. Entretanto, a maioria dos entrevistados ainda se posiciona contra a instalação do terminal rodoviário em outro endereço.

Assessoria