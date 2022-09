Ponte metálica substituirá estrutura que desabou na BR-319

MANAUS — O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou, nesta quinta-feira (29/9), que construirá uma ponte metálica no quilômetro 23,11 da BR-319, próximo ao município de Careiro da Várzea, no Amazonas, para substituir a estrutura que desabou na quinta-feira (28/9).

De acordo com o Dnit, “o objetivo é restabelecer o tráfego no local o mais rápido possível”. A construção será realizada em parceria com o Exército Brasileiro. A empresa responsável pela obra já foi contratada.

Na quinta-feira, a ponte localizada sobre o rio Curuçá, na região, desabou. Segundo o governo do estado, o acidente deixou três mortos, 14 feridos e cerca de 15 pessoas desaparecidas. O tráfego na área foi interrompido após o acidente e segue paralisado.

Em nota, a Prefeitura de Careiro, município próximo ao local da ponte, lamentou o acidente e afirmou que o caso foi uma “tragédia anunciada”.

Além de decretar luto oficial, o município disponibilizou uma equipe de médicos, enfermeiros e psicólogos para prestar atendimento às vítimas e familiares. “As profissionais ficarão à disposição dessas pessoas o tempo que for necessário”, informou a prefeitura.

Por Metrópoles