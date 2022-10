Ponte entre Boulevard Álvaro Maia e Compensa recebe manutenção

MANAUS — Os trabalhos de manutenção da ponte de acesso entre o Boulevard Álvaro Maia e o bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, iniciaram em caráter emergencial.

No local, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) realizam a instalação do canteiro e finalizam a limpeza total da área, tirando o acúmulo de lixo, dando espaço aos serviços que serão executados.

As equipes de obras trabalharam nesta quarta-feira, 5, na manutenção corretiva da proteção do gabião, com estrutura armada da fundação do pilar central da ponte, com a meta de aumentar a durabilidade, evitando problemas futuros à população.

Não há necessidade de interditar o local, e o equipamento não apresenta risco iminente de desabamento.

Durante toda a obra, estimada para ser concluída em 90 dias, técnicos da Seminf irão fiscalizar e monitorar os serviços.

De acordo com o secretário de Obras, Renato Júnior, os trabalhos estão sendo realizados com muita cautela e o serviço vai avançar gradativamente.

“Nossas equipes já estão no local, o trabalho é minucioso e vai ser realizado gradativamente, levando em consideração se tratar de um equipamento que nunca recebeu manutenção. Estamos com uma equipe técnica comprometida em devolver à população uma ponte reformada e com a trafegabilidade segura”, concluiu Renato Júnior.