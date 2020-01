Ponte do Educandos será fechada para continuidade de revitalização

A ponte Antônio Plácido de Souza, que liga o bairro Educandos ao Centro, será totalmente interditada para o tráfego de veículos a partir da próxima segunda-feira, 20/1. A interdição é necessária para continuidade da obra de revitalização realizada pela Prefeitura de Manaus e deve durar, aproximadamente, 120 dias.

“É mais uma grande obra promovida na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto que valoriza a cidade e melhora a vida das pessoas. Na manhã de segunda-feira, a ponte já estará tapumada para a realização dos serviços. Vamos trabalhar no guarda-corpo e tabuleiro da ponte, promovendo o restauro das vigas, longarinas e os demais componentes da estrutura. Para o acesso dos pedestres, será disponibilizada uma catraia para a travessia do igarapé”, explicou o secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar.

Durante esse período, o condutor deve ficar atento aos desvios de itinerário na área da obra. No sentido Centro/bairro, o tráfego será desviado a partir da avenida Lourenço da Silva Braga em direção à avenida Leopoldo Peres. A partir daí, o condutor poderá seguir pela avenida Presidente Kennedy ou outras vias do bairro de Educandos.

O desvio para quem segue no sentido bairro/Centro começa na avenida Leopoldo Peres que segue em direção à avenida Lourenço da Silva Braga. Ainda no sentido bairro/Centro, o acesso local será mantido para quem segue na Rua Inácio Guimarães. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão no local para monitorar o tráfego durante a intervenção.

Obra

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), os serviços já foram finalizados na parte inferior da ponte, onde as equipes concluíram a recuperação dos pilares com limpeza de superfícies com jatos de alta pressão, lixamento manual nas paredes de concreto, revestimento nas partes internas das paredes e pintura de toda área que fica submersa durante a cheia. Agora, a obra avança para a reforma da estrutura total da ponte, na parte superior.

