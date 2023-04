Ponta Negra: Prefeitura alerta banhistas para cuidados no Dia do Trabalhador

A programação do Dia do Trabalhador, comemorado nesta próxima segunda-feira, 1º/5, promete movimentar o complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, com a inauguração da Casa de Praia Zezinho Corrêa, que será entregue pela Prefeitura de Manaus à população. Mas, para garantir boas recordações e manter a segurança na praia, é bom estar ciente das recomendações e proibições para desfrutar o espaço com conforto e sem incidentes.

Na praia, a orientação para os frequentadores é a proibição do consumo de bebidas em garrafas de vidro; brincar de papagaio (pipa); assim como fazer acampamento. Também é proibido o comércio ambulante não autorizado pela prefeitura. Para a segurança dos banhistas, não é permitido o banho no rio Negro após as 17h, quando se perde mais visibilidade nas águas e não há mais guarda-vidas no complexo.

Para o chefe do Pelotão de Guarda-Vidas, tenente do Corpo de Bombeiros Aluísio Cruz, quem for usar balneário deve atentar para o uso correto e seguro da praia e do banho. “Quem tem hábito de ingerir bebida alcoólica com mais intensidade deve atentar que seus sentidos são afetados, ficando menos aguçado, e a pessoa fica com a capacidade comprometida de flutuar, mergulhar e nadar”, reforçou.

E outro ponto de destaque é o cuidado com crianças, para que nunca fiquem sozinhas, nem por um instante. “Em razão do volume de frequentadores, a responsabilidade deve ser redobrada de pessoas com crianças, para não as perderem de vista”, disse o tenente.

Cruz comentou que as orientações do Corpo de Bombeiros são para evitar acidentes e incidentes e que os trabalhadores e usuários possam curtir a praia de forma segura e responsável.

Proibições

Com o aumento de frequentadores, a coordenação da Ponta Negra alerta para a segurança e o bom uso das instalações, lembrando os itens proibidos no parque. As garrafas de vidro são proibidas na praia por serem perfurocortantes. A orientação é que o público não leve para o espaço garrafas e objetos de vidro, perfurocortantes ou similares, sob pena de apreensão dos mesmos. A recomendação é que façam uso de garrafas plásticas.

O público é abordado e orientado sobre a apreensão de objetos proibidos. E, as medidas de prevenção devem ser individuais, com a colaboração da população. Na praia e no balneário também não é permitido fazer churrasco ou fogueiras.

“Solicitamos ainda que pessoas com seus cães de estimação não entrem no rio com os animais. O espaço é público e muitos frequentadores ficam incomodados em tomar banho com cachorros ao lado. A segurança e o bem-estar de todos são nossas maiores preocupações”, afirmou o coordenador da comissão do parque, Alberto Maciel.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo.

Casa de Praia

O novo espaço a ser inaugurado é a primeira grande reabilitação de um antigo prédio abandonado e deteriorado há mais de 25 anos, transformado em uma obra de reconversão da atual gestão municipal, seguindo uma tendência no Brasil e no mundo. O projeto tem assinatura do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e o responsável pela obra e gestão da Casa de Praia Zezinho Corrêa é a Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Convertido em um espaço multiuso, com foco no lazer, turismo, negócios, artesanato e gastronomia, o local tem área construída de 1.650 metros quadrados, incluindo um restaurante, quatro operações de lanchonetes, administração, banheiros, playgrounds, palco, áreas de convivência e área para exposição de artesanato, em um formato modernizado, onde o turista poderá apreciar e adquirir artigos regionais.

O projeto também foi pensado para dar total acessibilidade a qualquer pessoa, com rampas e plataformas elevatórias. Como parte do complexo, seu funcionamento será das 8h às 22h.