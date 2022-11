Policlínica Codajás disponibilizará “Carrinho de Emergência” para atendimento dos usuários

A Policlínica Codajás, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), disponibilizará um carrinho de emergência, para atendimento de urgência, caso os usuário do SUS precise de assistência rápida. Entre as ocorrências que o serviço contempla estão: parada cardiorrespiratória; comprometimento das vias aéreas; ventilação; instabilidade hemodinâmica progressiva; choque; hemorragia intensa; erupções cutâneas com comprometimento das vias aéreas; perda súbita do nível de consciência; convulsões; e entre outras.

O carro de primeiros socorros será instalado na ala do programa Pé Diabético, em função de o setor reunir pacientes mais instáveis portadores de diabetes e hipertensão em sua maioria. A Policlínica é uma unidade de saúde especializada em atendimentos, como consultas e exames de rotina. A ideia do carro de emergência é prestar atendimento imediato.