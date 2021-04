Policiais são presos suspeitos de furto de 1,6 tonelada de maconha

Dois policiais civis foram presos, nesta segunda-feira (12), suspeitos de furtarem 1,6 tonelada de maconha. Segundo a polícia, a droga foi furtada de uma marmoraria em Manaus, e a dupla foi encontrada no município de Novo Airão, 115 km distante da capital.

De acordo com o delegado titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Bruno Fraga, a polícia foi informada, na sexta-feira (9), de que a droga estaria no município. Conforme a Polícia Civil, o material estava em um caminhão.

“Nós começamos a investigar. Fizemos várias diligências, coletamos imagens dos locais de onde houve a movimentação dessa droga e conseguimos identificar alguns veículos que estiveram envolvidos com este fato”, disse.

O delegado informou que, durante as investigações, dois policiais civis foram identificados como participantes do crime. Mandados de prisão temporária em nome deles foram expedidos e eles foram presos.

“Prosseguindo com as diligências, conseguimos chegar a um sítio, no município de Novo Airão, onde as drogas estavam escondidas”, disse o delegado Bruno Fraga.

Ainda segundo o delegado, mais informações sobre o crime ainda não podem ser repassadas pois as investigações devem continuar para identificar outros participantes.

Os policiais civis que foram presos devem responder pelos crimes de furto, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles devem ser encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) do sistema prisional.

FONTE: G1