Policiais da Base Arpão apreendem barco pesqueiro com 130 kg de cocaína

MANAUS — Durante a operação Hórus, realizada nesta quarta-feira (18/05), policiais da Base Arpão apreenderam mais de 130 quilos de cocaína. A droga estava em uma embarcação pesqueira, oriunda da comunidade Copeá, no município de Coari (a 421 quilômetros da capital). O governador Wilson Lima determinou o reforço nas ações de policiamento nos rios do estado para combater a criminalidade.

Após denúncias de que o barco pesqueiro transportava drogas, foi acionada a equipe de intervenção, onde conseguiram efetuar a abordagem à embarcação nas proximidades do Porto de Coari, sendo todos conduzidos à Base Arpão para uma busca completa.

Após a retirada do pescado, o cão policial Tyson sinalizou o entorpecente. Foram encontrados 122 tabletes, no total de 137 quilos de cocaína que estavam em uma parede falsa do porão da referida embarcação.

Os entorpecentes foram apreendidos e os quatro homens, com identidade não revelada, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Base Arpão

O projeto é mais uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSJP), por meio do Programa Vigia e da Operação Hórus.

A operação Hórus conta com o efetivo de todo o Sistema de Segurança Pública e atua nas divisas, fronteiras e rodovias estaduais, além de atuar diretamente na Base Arpão, localizada no município de Coari, e na cidade de Tabatinga, que faz fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, reprimindo a rota do tráfico. Na capital, os agentes trabalham na região metropolitana.