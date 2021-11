Policiais da Base Arpão apreendem 2 quilos de drogas em embarcação

Durante as fiscalizações nas embarcações que descem o rio Solimões, os agentes da base fluvial Arpão prenderam em flagrante um homem de 35 anos e apreenderam 2 quilos de entorpecentes. A ação ocorreu na noite de segunda-feira (08/11), no barco Sagrado Coração de Jesus, próximo a uma comunidade localizada no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

De acordo com o comandante da 16ª edição da operação, capitão Marcos Barroso, durante revista nas malas, porão e compartimentos da embarcação, o cão policial Tyson farejou a droga, que estava colada debaixo de um banco dentro da lanchonete do barco. Em seguida, os policiais iniciaram as buscas e localizaram dois quilos de oxi.

O suspeito era funcionário da embarcação. Em depoimento, ele confessou que comprou o entorpecente no município de Tabatinga e que iria revender em Manaus. O suspeito foi levado ao cartório da base Arpão, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos, ele foi levado à unidade policial do município.

