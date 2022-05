Policiais Civis promovem carreata contra o governo do Amazonas nesta quarta-feira

Um grupo de escrivães e investigadores da Polícia Civil do Amazonas, parte integrante do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, realizam nesta quarta-feira (25), a partir das 11h, um protesto na Alameda do Samba, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Uma carreata vai sair do local com destino à Sede do Governo, que fica na Avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste da capital.

Eles exigem o cumprimento da promessa do governador Wilson Lima sobre o escalonamento e as promoções. O governo tem sido alvo de críticas pela forma como tem lidado com o trabalho e as exigências que são feitas para o bom desempenho da atividade dos policiais, conforme divulgado em carta aberta pelo Sindicato do Escrivães e Investigadores da Polícia Civil do Amazonas (Sindeipol).

Segundo a carta, é exigido da corporação, autocontrole, capacidade de raciocínio rápido, agir bem sob pressão, forte senso de justiça, empatia e, que eles sabem a necessidade de todos esses requisitos diante da importância da missão. No entanto, eles nem sempre recebem condições dignas para executar o trabalho, muito menos reconhecimento por ele.

O texto diz ainda que, embora o papel da Polícia Civil seja investigar infrações penais, diariamente, eles se deparam com situações que fogem à competência. Em quase todos os municípios do interior do Amazonas, por exemplo, fazem a custódia de presos de justiça. Eles prendem e depois são obrigados a cuidar dos presos que deveriam estar em penitenciárias, devido ao quadro reduzido de servidores.

“Temos enfrentado todo tipo de adversidade, mas sabemos que devemos cumprir a lei e desempenhar nosso papel institucional com determinação e responsabilidade. Temos feito nossa parte. Mas e o Governo, tem feito a parte dele?” diz a nota.

A carreata foi programada com o objetivo de deixar claro que a luta é, sobretudo, pela valorização da classe, informa o Sindeipol.

“Merecemos respeito! Policial valorizado e reconhecido é policial mais motivado a trabalhar. E não se preocupe, nós não vamos parar. Vamos continuar atendendo a população do melhor modo possível, da maneira como sempre fizemos. Queremos apenas ser ouvidos. Vamos defender nossos direitos com a mesma firmeza que defendemos o direito dos nossos cidadãos. Governador, cumpra a lei! concluiu a nota.

