Policiais americanos prendem homem negro e se surpreendem ao checar sua identificação

Em meio as manifestações anti racismo que recentemente tomaram conta dos Estados Unidos por causa da morte de George Floyd em ação policial. Um outro vídeo que também envolve uma cena racista chamou a atenção na web. Nele, um homem negro é preso por alguns policiais brancos, sem nenhum motivo aparente.

As imagens mostram um homem negro do lado de fora de um bar, com amigos, sendo preso sem mesmo ter tido a oportunidade de mostrar algum tipo de identificação.

“Você vai me prender? Você está concluindo que sou alguém que não sou”, questionou ao policial.

Em seguida o agente diz: “Se levante agora”. Ele continua: “Não. Não vou ser preso. Você está errado. Eu não penso que você está errado. Você está. Eu não estou preso. Eu não fiz nada”, afirmou.

These two white cops arrested a black man not knowing he's an undercover FBI AGENT he confiscated their badges 🤣🤣 pic.twitter.com/aEbQHD9Cly — The Romantic Mukiga (@cbemeka) June 1, 2020

O vídeo ainda mostra que os policiais não se importavam com o que ele dizia, apenas continuavam colocando algemas no homem.

“Vocês estão me prendendo pelo quê? Pegaram o cara errado. Vocês são estúpidos”, insistia o homem ao ser preso.

Já com as mãos algemadas, ele diz em voz mais alta: “Peguem a minha carteira. Veja o quão engraçado isto é. Liguem para o seu supervisor agora. Vocês são os caras mais idiotas que já conheci na vida. O que há de errado com vocês? Vocês simplesmente concluem o que uma pessoa e a prende?”, ressaltou.

Em seguida, os policiais pegaram sua carteira e tiraram as algemas na hora. Revoltado, ele pediu a identificação de todos os envolvidos e disse que iria reportar o ocorrigo para o superior deles.

A identificação do homem que foi algemado não foi revelada no vídeo, no entanto, alguns comentários na internet sugerem que ele é um agente sul-sudanês que trabalha para o FBI. O caso ocorreu em Nova Iorque.

FONTE: MARIE CLAIRE

