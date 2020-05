Polícia resgata recém-nascida abandonada em telhado de casa, no Alvorada

Na manhã desta terça-feira (26), policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) resgatarm uma bebê recém-nascida, abandonada no telhado de uma casa, na Rua Loris Cordovil, bairro Alvorada 1, zona oeste da capital.

Os policiais da 10a Cicom foram acionados por volta das 10h15, via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), dando conta de uma bebê estava no telhado de uma casa. “Avistaram algo estranho em cima do telhado. Dava para observar, realmente, que parecia a cabeça de uma criança. Então, os moradores ligaram para polícia, fomos até o local, subimos até o telhado e resgatamos a bebê”, explicou cabo Maycon, que participou da ação.

A recém-nascida foi levada pelos policiais à Maternidade Alvorada e está estável. Ainda segundo a corporação, a bebê apresentava sinais de desidratação e escoriações pelo corpo. Até o momento, não se sabe quem são os pais da criança e quem teria colocado ela no telhado. A Policia Militar segue realizando buscas pelo local para a identificação dos responsáveis.

FONTE: D24AM

