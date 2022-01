Polícia recupera R$ 90 mil roubados de joalheria no Centro

Três homens foram presos por assaltarem uma joalheria na manhã deste sábado (15), na Avenida Sete de Setembro, bairro Centro, zona sul de Manaus. Houve uma perseguição policial, que terminou em tiroteio na Avenida Malcher com Avenida Getúlio Vargas.

De acordo com o subtenente Orian Vieria, que atendeu a ocorrência, ele e o colega de farda estavam de serviço na Praça da Polícia, quando escutaram disparos de arma de fogo e foram em direção à movimentação das pessoas.

“Quando chegamos a população nos alertou que se tratava de um assalto e vimos os suspeitos correndo com duas mochilas. Conseguimos alcançá-los e pedimos para que parassem, foi quando eles se viraram contra nós e dispararam. Não revidamos pois tinham muitas pessoas, foi quando acionamos apoio e fizemos o acompanhamento”, explicou.

Neste momento, segundo o subtenente, a dupla foi em direção à um veículo, que estaria aguardando a dupla, já que o carro estava parado, mas em funcionamento.

“Foi quando a vítima (dono da joalheria), que também estava perseguindo a dupla, jogou a motocicleta elétrica, que ele estava em direção ao carro. Neste momento os suspeitos atiraram contra essa vítima e foi aí, com apoio de outras guarnições, conseguimos cercá-los e revidamos a i justa agressão”, completou.

R$90 mil recuperados

De acordo com o dono da joalheria, Rafael Hugo, a sua esposa era quem estava no local no momento do assalto e disse que os suspeitos levaram joias e relógios avaliados em R$90 mil.

Ainda nesta ocorrência, um revolver calibre 38 e munições deflagradas foram apreendidas e apresentadas no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Agora a Polícia Civil investiga se o motorista do veículo, que foi alvejado de raspão e atendido no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, era um comparsa da dupla que disparou contra os policiais militares.

