Polícia procura acusado de matar namorada em hotel, no Centro

Manaus – A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está em busca do foragido da Justiça Nazareno da Silva Braz, conhecido como ‘Sapinho’, principal suspeito do homicídio de Eline Monique de Melo Oliveira, de 18 anos. O corpo da jovem foi encontrado no último domingo (16), por volta das 17h, em um hotel, no Centro da cidade.

De acordo com a delegada Zandra, no dia do crime, Nazareno que era namorado da vítima, foi visto, por meio de imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial, entrando com a vítima, e, posteriormente, saindo sozinho, antes do corpo da jovem ser encontrado, já sem vida, no quarto, onde o casal estava hospedado.

“Nazareno namorava a vítima desde que ela tinha 15 anos. O corpo de Eline foi encontrado por funcionários do hotel, que acionaram a Policia Militar. Após diligências, identificamos o indivíduo como principal suspeito do crime, ocasião em que representamos à Justiça pela prisão temporária em nome dele” informou a delegada.

Quem puder colaborar com informações sobre a localização de Nazareno, entrar em contato com as equipes pelo número: (92) 3636-2874, o disque-denúncia da unidade policial, ou pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Zandra Ribeiro.

