Polícia prende suspeito pela morte do ‘Palhaço Creme de Leite’

Na tarde desta terça-feira (4), a equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) prendeu o vendedor ambulante Gerlan Batista de Souza, 38, investigado pelo assassinato de Hilton da Costa Silva, 49, conhecido como o “Palhaço Creme de Leite”. A prisão ocorreu no Complexo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste da capital amazonense.

Gerlan estava sendo procurado desde o dia 26 de março deste ano, quando teria esfaqueado Hilton durante uma discussão em um bar localizado na rua 7, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo relatos, Gerlan tentou vender paçocas para o artista, que recusou e acabou discutindo com o vendedor.

Depois de deixar o local, Gerlan retornou armado com uma faca e desferiu três golpes contra o artista, que faleceu no local. Imagens das câmeras de segurança capturaram Gerlan fugindo depois do crime.

O suspeito já possui histórico criminal e será interrogado na sede da DEHS. Mais informações sobre a prisão serão divulgadas em uma coletiva de imprensa.