Polícia prende quadrilha que aplicava o ‘golpe da casa fácil’ em Manaus

MANAUS — Emerson Souza Mota, 23, e outras noves pessoas foram presa na tarde desta quinta-feira (5) na rua Gergelin, no bairro Chapada, zona Centro-Oeste de Manaus, por suspeita de estelionato com venda de imóveis, conhecido como “golpe da casa fácil”.

O titular do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Gersson Aguiar, informou que a empresa Grupo Smart pegava imagens de imóveis de diversas plataformas de venda e aluguéis e replicava esse material no site como se eles estivessem vendendo por um preço abaixo do mercado e apresentando facilidades.

O grupo geralmente pedia uma entrada pequena, cerca de R$ 10 a R$ 15 mil, e o restante era financiado junto a um banco que eles teriam um convênio. Eles convenciam os clientes a realizar pagamentos antes mesmo de verem o imóvel.

“Nós recebemos vários proprietários que vieram aqui, fizeram a denúncia que essa empresa estava vendendo os imóveis deles sem eles terem conhecimento. Temos vítimas que já pagaram valores altos, inclusive parte do FGTS que eles tinham no banco já tinham passado pra eles”, explicou o delegado.

Eles já haviam sido presos há cerca de 8 meses pela equipe policial do 17º DIP por aplicar esse mesmo tipo golpe. O dono da empresa estava armado no momento da prisão e irá responder por porte ilegal de arma de fogo.

Também foram apreendidos cerca de R$ 7 mil em espécie, um carro de luxo, crachás e celulares que continham conversas com as vítimas.