Polícia prende pai que matou filhas de 4 e 8 anos, em Goiânia

Em Santo Antônio de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia, o motorista de aplicativo Ramon de Souza Pereira foi preso após ser suspeito de matar suas duas filhas, de 4 e 8 anos de idade, a facadas e depois atear fogo no carro com elas dentro. Ele foi encontrado em uma região de mata, próximo ao local do crime, e estava fraco. Ramon foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado à delegacia. Durante a busca pelo suspeito, foram utilizados cães farejadores e um drone. O homem também tentou se suicidar e foi encontrado com um corte no pescoço, sendo levado ao hospital para cirurgia.

No crime ocorrido na segunda-feira (22/5), Ramon ligou para sua esposa dizendo que mataria as filhas como vingança por uma traição. As crianças foram ouvidas pedindo ajuda antes do ocorrido, e uma delas até pediu para ir ao banheiro, mas não foi permitido. A defesa do suspeito não foi localizada até o momento da publicação da notícia.