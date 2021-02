Polícia prende homem que matou esposa asfixiada, na zona leste

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Núcleo de Combate ao Feminicídio, sob a coordenação da delegada Marília Campello, realizou, nesta sexta-feira (19/02), a prisão em flagrante de Francisco Antônio Lima da Silva, 29, suspeito pelo feminicídio da sua própria esposa, Viviane Araújo de Sena, de 34 anos. A prisão ocorreu no bairro Coroado, zona leste.

Segundo a delegada, o crime aconteceu na noite de quinta-feira (18/02), no bairro Mauazinho, também na zona leste. Na ocasião, o cunhado da vítima a levou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), alegando que a vítima teve um mal-estar em decorrência de sintomas da Covid-19, porém, a médica que a atendeu, constatou vários hematomas pelo corpo de Viviane.

“Obtivemos o resultado da declaração de óbito, que constatou que Viviane morreu por asfixia mecânica. Imediatamente nos deslocamos até o bairro Coroado, onde o suspeito estava na casa de um familiar, e realizamos a prisão dele, em flagrante”, relatou Marília.

Procedimentos –Francisco Antônio foi encaminhado para o prédio da DEHS e foi autuado por feminicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficará à disposição da Justiça.

