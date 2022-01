Polícia prende homem que manteve família refém por 16 horas

Nesta segunda-feira (17), um homem identificado como Isaac de Souza Martins, 37, o “Isaac Doido”, foi preso após manter a família refém por 16 horas na casa localizada na rua 15, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

Ele manteve em cárcere privado a esposa, Rosana de Almeida Fonseca, 40, e os filhos menores, de 7 e 8 anos, respectivamente. Apesar do pesadelo vivido, todos os três passam bem.

O crime teria sido motivado por uma briga do casal na noite de domingo (16), após a cunhada do suspeito ter denunciado à polícia que ele havia agredido a irmã dela. Por causa disso, resolveu prender toda a família dentro de casa, fazendo ameaças com uma faca.

“Isaac Doido” é um velho conhecido da polícia, com extensa ficha criminal incluindo passagens por violência doméstica, além de dois homicídios e suspeito de ter cometido outros nove.

Após ser preso, foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficará a disposição da justiça.

