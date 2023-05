Polícia prende homem que ameaçou enfiar faca na esposa

Foi preso nesta sexta-feira (06/5), no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, o motorista de aplicativo Lindomar de Castro, 44, que agrediu e ameaçou sua companheira com uma faca na frente do filho de 5 anos. A prisão preventiva foi decretada pela justiça depois que vídeos das cenas de violência foram divulgados na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Segundo a delegada Débora Mafra, da Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher (DECCM), o suspeito tinha mania de limpeza e descontava seu estresse na companheira. No depoimento à polícia, a vítima relatou que vinha sofrendo violência há mais de seis anos. O agressor vai responder por tortura e violência doméstica. O crime inafiançável e o valentão ficará à disposição da Justiça.