Polícia prende foragido que sequestrou e matou jovem em Caapiranga

Henrique Rafael Camico Rodrigues, 23, foi preso por policiais da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Caapiranga, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelos crimes de sequestro, tortura e homicídio qualificado praticados contra Rosiane de Oliveira Garcia, que tinha 20 anos. O fato ocorreu na quarta-feira (7), naquele município.

A prisão ocorreu no sábado (10). Conforme o delegado Claudenor Medeiros, titular da unidade policial, as investigações iniciaram logo após o crime, e foi constatado que Henrique juntamente com outros três indivíduos, que já estão sendo investigados, abordaram a vítima e a levaram para um beco no Centro de Caapiranga.

“No referido local, Rosiane foi bastante agredida com socos e chutes e morta com um golpe ‘mata-Leão’. Na sequência, os autores levaram o corpo para as margens de um igarapé, o colocaram em uma canoa, e jogaram no rio”, disse o delegado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada de Manaus para o município e, durante as buscas, o corpo foi localizado em uma região conhecida como Furo do Davi, a cerca de sete metros de profundidade.

Segundo a autoridade policial, após ser constatada a participação de Henrique, foi representada à Justiça pela sua prisão, e a ordem judicial foi decretada. Ele foi preso em Caapiranga, mas não informou a motivação do delito. “Vamos dar andamento às investigações para averiguar qual a motivação do crime, bem como localizar e prender os demais envolvidos”, afirmou o titular da 32ª DIP.

Henrique responderá por sequestro, tortura e homicídio qualificado. Ele já foi encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.