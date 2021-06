Polícia Militar reforça patrulhamento e garante segurança em postos de vacinação

Mais de 150 policiais militares e 60 viaturas reforçam o policiamento e garantem a segurança nos 57 postos de vacinação durante a campanha “Vacina Amazonas”, que acontece neste fim de semana em Manaus. Em todos as unidades, dois policiais militares em uma viatura de área estão presentes no local para coibir qualquer tipo de ação criminosa. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) também atua na escolta de distribuição dos imunizantes.

De acordo com o subcomandante geral da PM, coronel Ronaldo Negreiros, os policiais militares e todos os gestores de área foram acionados, com objetivo de garantir a segurança do local e da população que está nos pontos de vacinação.

“Nós estamos fazendo a segurança de todos os locais de vacinação em Manaus. Mais de 50 locais estão com viaturas, tem o nosso policial ostensivo a pé, fazendo essa segurança e a expectativa é que as pessoas possam vir. Nós temos um público considerável trafegando pelas ruas, pessoas buscando a vacinação e eles vão encontrar essa vacinação com segurança”, garantiu.

O subcomandante-geral da PM disse ainda que além do policiamento nos postos de vacinação, os policiais militares estão realizando a escolta dos imunizantes. Os policiais que estão fazendo a segurança dos pontos que funcionam até as 17h, após o fechamento vão reforçar o patrulhamento no Sambódromo, Centro de Convenções Vasco Vasques e na Arena da Amazônia, onde a vacinação vai se estender por 32 horas ininterruptas, até as 17h de domingo.

“Além da segurança, também estamos fazendo a escolta dessa vacina para ela chegar nesses locais previstos. Polícia militar nas ruas atendendo a população em qualquer hora e em qualquer momento”, afirmou Negreiros.

PONTOS DE VACINAÇÃO

Postos em regime 32 horas

Das 9h de sábado às 17h de domingo, sem intervalos

>>> Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques

Av. Constantino Nery, 5.001 – Flores

>>> Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

>>> Arena da Amazônia

Av. Constantino Nery, 5.001 – Flores

Pontos tradicionais

Das 9h às 17h

>>> Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119 – Cidade Nova

>>> Centro Cultural dos Povos da Amazônia

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Silves, 2.222- Crespo

>>> Universidade Paulista – Unip (somente no sábado, 12/06)

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Mário Ypiranga Monteiro, 4.390 – Parque 10 de Novembro

>>> Parque Municipal do Idoso (somente no domingo, 13/06)

R. Rio Mar, 1.324 – Nossa Sra. das Graças

>>> Clube do Trabalhador do SESI

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

>>> Estacionamento do supermercado Coema

(Drive-thru e ponto fixo)

Av. Torquato Tapajós, 5.890, no Novo Israel, zona Norte

Salas de Vacina

Das 8h às 17h

>>> 48 unidades de saúde e escolas

Endereços no link bit.ly/salavacinacovid

*Com informações da assessoria

