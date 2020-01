Polícia Militar recupera lancha roubada que seria utilizada por ‘piratas de rio’ no Solimões

Em ação integrada, policiais militares do 2° BPChoque/Rocam e do 5° BPM/Coari desencadearam uma operação, neste sábado (11/01), para recuperar uma lancha denominada “Expresso Gama III”, que foi roubada por três infratores em Manaus, durante a travessia para o município de Careiro da Várzea, e que teria sido vista no rio Solimões, na comunidade do Camará, município de Coari.

Na ocasião do roubo, os infratores renderam passageiros e tripulantes e os abandonaram às margens do rio Solimões, levando pertences pessoais e a referida embarcação.

Segundo informações, a lancha “Expresso Gama III”, equipada com dois motores Suzuki 200HP, teria sido vista ainda pela manhã, por volta das 10h30, e no final da tarde, na comunidade do Camará, limite entre os municípios de Coari e Codajás. Os infratores teriam chegado ao local perguntando por um cidadão conhecido da polícia por participação em “pirataria de rio” e tráfico de drogas. Ainda segundo as informações, o cidadão infrator receptou a embarcação e a ocultou juntamente com outras duas pessoas.

Os policiais militares foram até a comunidade, onde chegaram por volta das 22h. No local, os policiais localizaram o suspeito citado nas denúncias como o receptador da embarcação, apreendendo com ele uma espingarda calibre 16 e um revólver calibre 38. Na mesma residência, foram apreendidas ainda duas latas de tintas spray que seriam usadas na descaracterização da lancha.

Após receberem voz de prisão, os infratores disseram que a embarcação estaria escondida em local a cerca de 20 minutos rio acima, nas matas de igapó, mas não revelaram os infratores que teriam praticado o roubo, limitando-se a dizer que eles teriam ido para a cidade de Coari.

Os infratores levaram os policiais militares até a entrada de um lago nas margens do Solimões, onde a embarcação estava escondida na mata em uma distância de cerca de 200 metros. Na embarcação, foram apreendidos uma serra para cortar ferro, tintas spray e diversos papéis, incluindo a documentação da lancha, espalhados pelo convés.

A Polícia Militar suspeita que o roubo da embarcação teria sido encomendado por líderes de quadrilhas especializadas em “pirataria de rio” e tráfico de drogas para serem usadas na prática delituosa e na abordagem a “mulas do tráfico”, que descem o rio em embarcações velozes e com grande quantidade de drogas.

Os infratores foram conduzidos e apresentados à 10ª Delegacia de Polícia Civil de Coari para os procedimentos cabíveis. As ações da Polícia Militar em Coari continuam com apoio de efetivos da Rocam e Força Tática, além do 5° Batalhão de Polícia Militar.

Comentarios