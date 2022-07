Polícia Militar realiza ‘Operação Paredão’ na zona norte de Manaus

A Polícia Militar realizou, na sexta-feira (29/07), a Operação Paredão, na zona norte da capital amazonense. Com o objetivo de reprimir crimes como roubos, furtos, homicídios e tráfico de drogas, a operação iniciou pela noite e seguiu durante a madrugada deste sábado (30/07).

Conforme o chefe da operação, capitão Diego Lopes, a ação cumpre a determinação do comandante-geral da corporação, coronel Marcus Vinícius, de reforçar a segurança na capital, além de garantir a integridade e a paz dos cidadãos.

“Essa é uma operação cotidiana da Polícia Militar. Com apoio da Força Tática, nós estamos fazendo incursões em áreas de becos e vielas, abordagens a veículos suspeitos e com isso proporcionando uma melhor sensação de segurança para a população aqui da zona norte da cidade”, detalhou o capitão.

A Operação Paredão consiste na formação de barreiras policiais e abordagem de motoristas e motociclistas, patrulhamento ostensivo e incursão de equipes da PMAM em locais com alto índice de registros de ocorrências policiais.

“Nós trabalhamos em cima da mancha criminal que é feita com base nos crimes que são registrados pela Polícia Civil. Com esses dados, nós identificamos os locais com maior incidência criminal, com problemas de furto, roubo, homicídio, tráfico de drogas e, a partir daí, é destinada o emprego policial com inteligência”, reforçou o capitão.

Ao todo, foram envolvidos mais de 20 policiais militares na ação, com apoio de 10 viaturas, sendo três da Força Tática.

A Polícia Militar pede a colaboração e compreensão de toda a população nas abordagens e, especialmente, que realize denúncias pelos canais de comunicação da instituição, nas redes sociais e, ainda, pelos números 181 e 190.